Dolarda son durum

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Dolar, Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin yükselmesiyle geçen hafta küresel olarak güçlenmişti. Dolar/TL de buna paralel olarak 13.60 liranın üzerini görmüştü.

Dolar yeni haftaya ise 13.53 liradan başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın mart ayında faiz artırımına gideceklerine yönelik güçlü bir sinyal vermesiyle piyasada geçen hafta bunun fiyatlanması yaşandı.

Analistler bu hafta özellikle Ukrayna sebebiyle NATO ile Rusya arasında gerilen ilişkilerin takip edileceğini belirtti.

Koronavirüs Omicron varyantının ise yeni kapanma ve önlemleri beraberinde getireceğine yönelik beklentiler tamamen bitmiş durumda. Dolayısıyla dünya genelinde yüksek vaka sayılarına ulaşılsa da bunun ekonomileri etkilemeyeceği görüşü şu anda hakim konuma geldi.