Dolarda son durum

Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden şahin bir şekilde mart ayı için net bir faiz artırım sinyali vermesi doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Dolar endeksi dün 6 ayın zirvesini gördü.

Buna paralel dolar/TL de dün gece 13.66'nın üzerini gördü.

Dolar yeni güne ise 13.63 liradan başladı