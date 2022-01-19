Dolarda son durum

Dolar dün 13.60 liranın üzerine tırmanmış ancak akşam saatlerinde yeniden bu seviyenin altına gerilemişti.

Dolar yeni güne de 13.55 liradan başladı. Sabah saatlerinde yeniden 13.60 liranın üzerine çıktı.

Piyasaların gözü kulağı artık Merkez Bankası Para Politikası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.