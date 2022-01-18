Dolarda son durum

Haftaya 13.54 liradan başlayan dolar dün 13.40 liranın altını görmüştü.

Dolar yeni güne ise 13.46 liradan başladı. Öğleden sonra 13.50 liranın üzerine tırmandı.

Bu hafta gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Eylül-Aralık döneminde politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14'e getirdi.