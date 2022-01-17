Dolar geçen hafta 13.10 liraya kadar gerilemiş ancak daha sonra yeniden 13.50 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni haftaya da 13.54 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.70 lirayı aştı. Ardından 13.40'ın altına geriledi.

Bu hafta gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Eylül-Aralık döneminde politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14'e getirdi.