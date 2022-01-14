Dolarda son durum

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Önceki gün ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıktığı açıklansa da bu yükseliş beklentiler dahilinde olduğu için dolarda zayıflama yaşanmıştı. Dolar/TL 13.10'un altını görmüştü. Dün ise dolar yeniden 13.50 lirayı aştı.

Dolar haftanın son işlem gününe ise 13.57 liradan başladı.