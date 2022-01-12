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Dolar yeni güne hafif düşüşle yüzde 13.75 liradan başladı.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu açıklamalar sürpriz olmadığı için piyasalarda önemli bir etkisi olmadı. Bugün gözler açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak.