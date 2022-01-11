Dolarda son durum

Dolar/TL dün son haftaların en sakin günlerinden birisini geçirdi. Gün boyunca 13.82 civarında seyretti.

Dolar yeni güne de 13.81 liradan başladı.

Geçen hafta piyasalara yaklaşık Fed'in 2022'deki muhtemel faiz kararları damga vurmuştu. Son yayımlanan Fed tutanaklarında erken bir faiz verilmesi sinyalinin alınması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı.

Bunun yanında omicron varyantının yayılım hızı da hala endişeyle takip ediliyor.