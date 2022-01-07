Dolarda son durum

Önceki akşam yayınlanan tutanaklarda Fed'in erken faiz artırımı vermesi dolarda küresel olarak güçlenmeye yol açtı. Dolar/TL de dün yaklaşık 10 kuruşluk yükselişle 13.80'in üzerini gördü.

Dolar haftanın son işlem gününe 13.85 liradan başladı.

Dünyada gözler Omicron varyantı sebebiyle yeniden salgına çevrildi. ABD ve Avrupa'da yeni vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı. Bu sebeple yeni kısıtlama ve kapanmalar gündeme gelmeye başladı. Muhtemel önlemlerin ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine yönelik beklentiler piyasalarda endişe yaratıyor.