Dün Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Fed tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı.

Dolar/TL de güne 13.70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.79'a yükseldi.