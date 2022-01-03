2021 yılını 13.30 liradan kapayan dolar, yeni yıla yükselişle girdi.

Dolar/TL yılın ilk işlem gününe 13.50 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.80 liranın üzerine tırmandı. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 4'ü aştı.

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 13.60 liraya geriledi. Öğleden sonra ise dolar sert bir düşüşle 12.86'ya geriledi.