Dolarda son durum

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Dolar yılın son haftasını yükselişle kapamaya hazırlanıyor. Geçen hafta kur korumalı TL vadeli mevduat başta olmak üzere açıklanan TL'yi teşvik edici önlemler kurun 11'in altına düşmesine katkıda bulunmuştu.

Dolar bu hafta genelinde ise yükseliş trendinde oldu. Dün, 13 liranın üzerine çıktı.

Dolar yılın son gününe 13.10 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.35 liranın üzerini gördü. Öğleden sonra 13.60 üzerine çıktı. Euro ise 15.45'i test etti. Kapanışta ise dolar/TL 13.30, euro/TL ise 15.20 altına gevşedi