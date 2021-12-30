Dolar/TL yılın son haftasında şu ana kadar yükseliş eğiliminde oldu. Geçen haftayı kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı başta olmak üzere alınan önlemlerin etkisiyle dolar, 10.63 liradan kapatmıştı. Dün ise yeniden 12.60 liranın üzerine tırmandı.

Dolar güne 12.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.30 lirayı aştı.

Küresel piyasalarda tatil dönemi sebebiyle sakin bir hafta yaşanırken, omicron varyantı sebebiyle rekor seviyeye yükselen koronavirüs vakaları tedirginlik yaratmaya devam ediyor.