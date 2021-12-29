Dolarda son durum

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Haftaya 11 liradan başlayan dolar dün önce 11.90'ı aşmış, günü 11.78 liradan kapatmıştı.

Dolar/TL yeni güne 11.88'den başladı.

Yatırımcıların gözü koronavirüs Omicron varyantında olmaya devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan açıklamalar söz konusu varyantın öncekilere göre daha hafif semptomlara yol açtığı yönünde. Ancak özellikle yayılma hızı piyasaların tam olarak rahatlamasının önüne geçiyor.