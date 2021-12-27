Dolarda son durum

Geçen hafta pazartesi günü 18.36'yı gören dolar/TL'de yüzde 40'ı aşan bir kayıp yaşanmıştı. Dolar geçen haftaya 10.63 liradan kaparken bu düşüşte açıklanan Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat ürünü etkili olmuştu.

Noel sebebiyle küresel piyasaların kapalı olduğu haftaya dolar 11 liradan başladı.

Analistler bu hafta TL'ye teşvik için sunulan ürünlerle ilgili açıklanacak verilerin doların seyrinde etkili olabileceğini belirtti.