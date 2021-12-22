Dolarda son durum

Başta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat olmak üzere TL'ye talebi artırmaya yönelik açıklanan önlemler dolar kurunda etkili olmaya devam ediyor.

Pazartesi günü 18.36 lirayla rekor kıran dolar dün 11.30'un altına kadar geriledi.

Dolar yeni güne 12.33 liradan başladı.