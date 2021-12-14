HABERTURK.COM

Dolarda dün yaşanan büyük dalgalanmanın ardından bugün gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilebilir.

Dolar yeni güne 13.85 liradan başladı. Sabah saatlerinde 14.20 lirayı aştı.

Dolar dün de haftaya benzer bir seviyeden başlamış, gün içerisinde 14.75 liraya yükselmişti. Ancak Merkez Bankası 4. kez doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu ve dolar 14 liranın altına geriledi.

Bunun yanında bu hafta müdahale ihtimalinden çok piyasaların gözü asıl Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.