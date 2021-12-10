Dolarda dalgalanma

Dün dolar/TL 13.65'ten 13.80'e kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne ise 13.79 liradan başladı. Öğleden sonra 13.90 lirayı aştı.

Dolar 13.95 liradayken Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla piyasaya müdahale etti. Dolar müdahalenin ardından 13.76 liraya kadar geriledi. Ardından yeniden 13.90 liranın üzerine çıktı.

Geçtiğimiz hafta benzer seviyeden Merkez Bankası 2 kez doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu.