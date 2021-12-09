Dolarda yükseliş

Dolar dün son haftaların en sakin günlerinden birisini geçirerek 13.60-13.70 lira aralığında seyretti.

Dolar yeni güne de 13.65 liradan başladı.Sabah saatlerinde 13.75 liranın üzerine tırmandı. Bugün piyasaları etkilemesi beklenen bir veri açıklanmayacak. Hükümetin ekonomiyle ilgili olası açıklamaları takip edilecek.

Küresel piyasalarda Omikron varyantına yönelik endişelerin geçen haftaya göre dağılmasıyla genel olarak olumlu rüzgarlar esiyor.