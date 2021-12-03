Dolar/TL dün gün boyunca 13.50 civarında seyrederken piyasa kapanışının ardından 13.80'i görmüştü.

Analistler akşam saatlerinde yaşanan yükselişte son aylarda gündemi meşgul eden faiz konusunun yanında Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesinin etkisi olduğunu belirtti.

Dolar yeni güne 13.72 liradan başladı. Sabah saatlerinde önce 13.60 liraya geriledi. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar yeniden 13.70 liraya yükseldi.

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 21.3'e yükselerek yüzde 20.5'lik piyasa beklentisini aştı.