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Dün dünya genelinde dolar değer kaybederken akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları rüzgarı tersine çevirdi.

Powell'ın Senato'da yaptığı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasını planlanandan birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olacağını belirtti. Daha yüksek enflasyon riskinin arttığını ifade etti.

Bu açıklamanın ardından 11 gündür düşüşte olan dolar endeksi yükselişe geçti.

Powell'ın açıklamaları geldiğinde TL halihazırda dünyadan negatif ayrışmıştı. Açıklamanın ardından, dün gece dolar 13.95 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar yeni güne ise 13.56 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.40 liraya çekildi. Ardından 13.80 liranın üzerine tırmandı.

MERKEZ'DEN MÜDAHALE GELDİ

13.87 seviyesindeyken dolar 20 dakikada 13.44 liraya geriledi. Bu hareket ilk anda şaşkınlık yaratırken Merkez Bankası satış yoluyla döviz piyasasına doğrudan müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından dolar 12.50 liranın da altına geriledi. Ancak kısa bir süre sonra yeniden 13.40 liranın üzerine çıktı

Dün Avrupa'da artan enflasyon ve Powell'ın açıklamaları küresel piyasalara damga vururken asıl odak noktası koronavirüsün Omicron varyantı olmaya devam ediyor. Bu varyantla ilgili ülkelerin nasıl önlemler alacağı henüz bilinmiyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni varyanta rağmen kışın kapanma düşünmediklerini açıkladı.