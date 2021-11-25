Dolarda son durum

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Önceki gün 13.47 lirayla tarihi zirvesini gören dolarda dün de çok sert bir dalgalanma yaşandı. Dolar/TL dün, güne 12.87'den başladı, önce 13.16'ya yükseldi, ardından 11.60'a geriledi. Piyasa kapanışının ardından ise dolar/TL 12.35'i görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi.

Dolar yeni güne de 11.96 liradan başladı.

Düşüşte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, BDDK Başkanı ve banka genel müdürleri ile görüşeceğini açıklaması etkili oldu.

Öğleden sonra gerçekleşecek bu toplantının ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı takip edilecek.

Bunun yanında bugün Merkez Bankası 18 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak. Söz konusu özette önümüzdeki dönem para politikasına dair ipuçları aranacak. 18 Kasım'da PPK, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürmüştü.