Dolarda son durum

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Dolar geçen hafta dalgalı bir seyir izlerken, 9.60'dan 9.70 liraya tırmanmıştı.

Dolar/TL yeni haftaya ise 9.67'den başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım asyı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor.

Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek.