Dolarda son durum

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Dün dolar/TL 9.64'ten 9.70'e yükselmişti. Bu yükselişte doların küresel olarak güçlenmesi etkili oldu.

Bunun yanında 2 gün önce TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19.89'a yükseldiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından politika faizi yüzde 16'ya çekilmişti. Ekim verisiyle beraber faiz ile enflasyon arasındaki makas biraz daha açılmış oldu.

Bu durum, Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceği beklentisiyle birleşmesi kurdaki yükselişi destekliyor.