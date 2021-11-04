Dolarda son durum

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Dün TÜİK'in enflasyon ve Fed'in faiz açıklamalarında piyasa beklentileri karşılanırken dolarda hareketli bir gün yaşandı.

TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19.89'a yükseldiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından politika faizi yüzde 16'ya çekilmişti. Ekim verisiyle beraber faiz ile enflasyon arasındaki makas biraz daha açılmış oldu.

Dün akşam Fed ise politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı ancak varlık alımlarını kasım ayından itibaren ayda 15 milyar dolar azaltılacağını duyurdu.

Dolar dün önce 9.60'dan 9.77 liraya tırmandı. Günü ise 9.64 liradan kapattı.

Dolar yeni güne 9.64 liradan başladı.