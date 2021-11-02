Dolarda son durum

Geçtiğimiz haftayı 9.60 liradan tamamlayan dolarda dün tansiyon bir nebze de olsa düştü. Dolar dün 9.50 liranın altını gördü.

Dolar/TL yeni güne ise 9.55'ten başladı.

Piyasalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı takip edilecek.