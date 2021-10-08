Doların küresel olarak güçlenmesiyle TL'de de değer kaybı yaşandı.

Dün 8.86 liraya kadar gerileyen dolar güne 8.90 liranın hemen üzerinde başladı.

ABD'de 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yaklaşık 3.5 ayın zirvesine çıktı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 0.3 artışla 94 puanın üzerine tırmandı.

Bugün piyasaların gözü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Söz konusu veri ekonomik toparlanmanın önemli göstergelerinden birisi. Dolayısıyla Fed'in politikasında etkili oluyor.