HABERTURK.COM

Geçen hafta 8.96'yı aşarak rekor kıran dolar/TL bu haftanın ilk 2 gününde daha sakin hareket etti. Pazartesi günü eylül ayı enflasyonunun yüzde 19.58 le beklentilere paralel gelmesi bu durağanlıkta etkili oldu.

Dolar yeni güne de 8.88 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise 8.90 lirayı aştı.

Son günlerde küresel piyasalarda gözler artan enerji fiyatları ve bunun ekonomik toparlanmaya etkisine çevrilmiş durumda.