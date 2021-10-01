Dolar önceki gün piyasa kapanışının ardından kısa süreliğinde 8.95 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Dün ise 8.88-8.94 aralığında seyretti.

Dolar yeni güne de 8.89 liradan başladı.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi öncesi dolar 8.65 lira civarındaydı. Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmesiyle kurda hızlı bir yükseliş başladı.