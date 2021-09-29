Dolarda son durum

Dolar haftannın ilk 2 gününde 8.80-8.89 lira aralığında seyretti. Dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ndeki sunumunda, faiz artırımı için eşiğin yüksek ve ABD ekonomisi tam istihdamdan çok uzak olduğunu kaydetti.

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını dikkatle dinledi. Ancak düşük hacimli piyasada açıklamaların ardından kurda büyük bir hareket yaşanmadı.

Dolar yeni güne 8.88 liradan başladı.