dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar dün 8.89 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 8.83 liraya geriledi.

Dolar yeni güne ise 8.82 liradan başladı.

Dolar geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirmeden önce 8.65 seviyesindeydi.