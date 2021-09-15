Dolarda son durum

Dolar dün 8.43-8.46 lira aralığında hareketti etti ve günü 8.44 liradan kapattı.

Dolar/TL yeni güne ise 8.45'ten başladı.

Dün ABD'de ağustos ayı enflasyonunun yüzde 0.3 ile beklentilerin hafif altında kalmasıyla Fed'in varlık alımlarını azaltmaya erken başlayabileceğine yönelik beklentiler düştü.