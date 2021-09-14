Dolarda son durum

Dolar/TL dün 8.41-8.47 arasında dalgalandı ve günü 8.42'den kapattı.

Dolar yeni güne ise 8.43 liradan başladı.

Bugün gözler özellikle ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisine çevrilecek. Söz konusu veri Fed'in varlık alım programında ne zaman azaltıma gideceğine yönelik kararında büyük önem arz ediyor.

Bu sebeple piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.