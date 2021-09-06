ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artmasıyla geçen hafta dolarda zayıflama yaşandı. Tarım dışı istihdamın 720 bin civarında artması beklenirken sadece 235 bin kişi yükseldi.

Bunun sonucu olarak dolar geçen hafta 8.38'den 8.32 liraya geriledi. Cuma günü gün içerisinde 8.29 lirayı gördü.

Dolar yeni haftaya da 8.32 liradan başladı.