Dolar/TL dün 8.38'den 8.31'e kadar gerilemişti.

Dolar yeni güne 8.32 liradan başladı. 2. çeyrek büyümesinin yüzde 21.7 ile beklentilere paralel gelmesiyle 8.30 liraya hafif bir gerileme oldu.

Bugün gözler TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı 2. çeyrek büyüme verileri takip edilecek. 2. çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüzde 21'in üzerinde gelmesi bekleniyor.