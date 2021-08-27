Dolarda son durum

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Dolar dün güne 8.38 liradan başlamış, ardından 8.35'in altına düşse de günü 8.39 liradan tamamlamıştı.

Dolar/TL yeni güne ise 8.38'den başladı.

Dünyada delta varyantıyla beraber artışa geçen koronavirüs vakalara ve ülkelerin bu artışa karşı aldığı önlemler takip ediliyor.

SİNYALLER GÖNDEREBİLİR

Bunun yanında bugün Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 17.00'da Jackson Hole sempozyumunda konuşacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de Fed'in para politikası, varlık alım programı konusunda daha net bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor. Özellikle varlık alım hızının azaltılmaya başlanmasına daha erken kapıyı açmak isteyip istemediği konusunda piyasalara sinyaller göndereceği öngörülüyor.