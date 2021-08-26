Dolarda son durum

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Dolar/TL dün 8.43'ten 8.37'ye kadar gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 8.38 liradan başladı. Düşüşte doların genel olarak gelişmekte olan para birimlerine karşı gerilemesi etkili oldu.

Dünyada delta varyantıyla beraber artışa geçen koronavirüs vakalara ve ülkelerin bu artışa karşı aldığı önlemler takip ediliyor.