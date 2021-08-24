Dolarda son durum

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Dolar/TL dün 8.49'dan 8.42'ye gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 8.43 liradan başladı.

Dünyada özellikle delta varyantıyla beraber artan koronavirüs vakaları endişeyle takip ediliyor Henüz büyük ekonomilerde geçen yıl alınan kapanma kararlarına benzer kararlar alınmadı. Ancak bu ihtimalin doğma olasılığı sebebiyle her yeni varyanta karşı aşıların etkinliği dikkatle izleniyor.