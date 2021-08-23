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Dolar/TL geçtiğimiz hafta 8.45-8.54 aralığında seyretmişti.

Dolar yeni haftaya ise 8.49 liradan başladı.

Piyasaların gözü son haftalarda delta varyantıyla beraber artan koronavirüs vakalarına çevrildi. Artan vakalara karşı hükümetlerin alacağı kararlar ve buna bağlı olarak başta Fed olmak üzere merkez bankalarının atabileceği kararlar öngörülmeye çalışılıyor.