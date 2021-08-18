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Geçen haftayı 8.52'den kapatan dolar/TL dün 8.41'e kadar gerilemişti.

Dolar yeni güne 8.43 liradan başladı.

Dün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilmişti. Ancak eğitimcilerin katıldığı bir panelde konuşan Powell, para politikasına dair mesaj vermedi.

Dolayısıyla açıklamaların piyasalara bir etkisi olmadı. Şimdi gözler Fed tutanaklarına çevrildi.

Buunun yanında delta varyantı sebebiyle dünya genelinde artma eğiliminde olan koronavirüs vakaları da dikkatle takip ediliyor.