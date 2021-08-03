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Doların küresel zayıflaması devam ederken dolar/TL'deki düşüş de sürüyor. Dolar/TL dün 8.46'dan 8.35'e gerilemişti.

Dolar yeni güne de 8.35 liradan başladı.

VAKALAR TAKİP EDİLİYOR

Piyasalar bir yandan Fed'in varlık alım programında değişikliğe gitmesine yol açabilecek verileri takip ederken diğer yandan da vakaların artmasına yol açan koronavirüs delta varyantını izliyor. Bu varyant yüzünden ABD, Avrupa ve Asya'da birçok ülkede vakalar artmaya başladı.

Henüz geçen yıl ve bu sene başındaki gibi sert tedbirler alınmasa da vakalardaki artışlar yeni kapanmalara yol açabilir. Bu da ekonomik toparlanmanın yavaşlaması anlamına geliyor.

Yurtiçinde ise bugün TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyonu takip edilecek.