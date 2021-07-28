Dolarda son durum

HABERTURK.COM

Dün 8.56-8.58 lira aralığında hareket eden dolar yeni güne de 8.56 liradan başladı.

Piyasalarda dün başlayan ve bugün devam edecek Fed Açık Piyasa Komitesi toplantısı takip ediliyor. Burada özellikle varlık alım programına ilişkin verilecek mesajlara bakılacak.

Bunun yanında koronavirüs vakalarının delta varyantıyla beraber yeniden artışa geçmesi de endişeyle takip ediliyor.