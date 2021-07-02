Koronavirüs delta varyantının yayılması piyasalarda endişe yaratmaya başladı. Doların ana bara birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi bu sebeple bu hafta genelinde yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Dolar/TL ise 8.67-8.74 bandında hafta boyu hareket etmeyi sürdürdü.

Dolar haftanın son işlem gününe de 8.68 liradan başladı.

Bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.