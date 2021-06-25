Dolarda son durum

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Dolar/TL dün 8.66'dan 8.71'e kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 8.71 liradan başladı. Dolar geçen hafta, Fed'in beklenenden erken faiz artırımına gidebileceği sinyalini vermesiyle sert yükselmişti.

Bu hafta ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yakın zamanda faiz artırımına gitmeyeceklerini açıklamasıyla kurda görece daha sakin bir hafta yaşandı. Dolar yine de kazanımlarını korudu.