Fed'in geçen hafta beklentilerden daha 'şahin' bulunan açıklamaları sonrası TL'deki değer kaybı devam ediyor.

Geçen haftayı 8.73'ten kapatan dolar/TL yeni haftaya ise 8.77'den başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 92.3 ile son 2.5 ayın en yüksek seviyesini gördü.