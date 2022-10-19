Dolarda son durum

Döviz piyasalarında görece sakin seyir devam ediyor.
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 2 gündür 112 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Bu hafta şu ana akdar dar bir bantta hareket eden dolar/TL de yeni güne 18.58'den başladı.
Ulsuslararası piyasalarda risk iştahı yükselip dolar varlıklarındaki yukarı yönlü baskı bir nebze azalmış olsa da Fed yetkilileri şahin duruşlarını korumaya devam ediyor.
Son olarak dün Mineapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faiz artırımlarını durdurmasına destek vermeden önce çekirdek enflasyonun tepe yaptığı konusunda "bazı ikna edici kanıtlar" görmesi gerektiğini söyledi.
Yarın gözler yurtiçinde ise TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez'den bu toplantıda geçen ay olduğu gibi 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
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