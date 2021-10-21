Yeni haftaya 9,27 TL'den işlem görerek başlayan dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından ne kadar olacağı merak ediliyordu. Dolar kurunun hızlı yükselişinin sebebi ve güncel dolar fiyatı araştırılıyor. 21 Ekim güncel dolar kuru hakkında merak edilenler...

DOLAR NE KADAR OLDU?

21 Ekim 2021 Perşembe günü dolar kuru gün içinde en yüksek 9,48 lirayı gördü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası görev değişiklikleriyle ilgili karar açıklanana kadar dolar kuru 9.05 lira civarındaydı.

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak olması dolar kurunun yakından takip edilmesine neden oldu. Merkez Bankası, Eylül ayında PPK sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti.

21 Ekim 2021 Merkez Bankası Para Politikası Toplantısının ardından Merkez Bankası piyasaların merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti.

Kararın açıklanmasının ardından dolar kuru 9,40'ın üzerine çıktı.