Dolar dün son günlerde olduğu gibi 7.34-7.38 lira aralığında hareket etmiş günü ise 7.3688'den tamamlamıştı.

Dolar/TL 2 Eylül'e de 7.3644'ten başladı. Sabah saatlerinde Euro ise 8.76 liradan işlem görüyor.

Bugün yutiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise ABD'nin koronavirüs salgını sebebiyle alabileceği yeni ekonomik kararlar bekleniyor.