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Dolar son 2 haftada olduğu gibi 6.86 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Dolar yeni güne de bu seviyenin hemen üzerinde, 6.8603 liradan başladı.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüsün yayılma hızı ve buna bağlı olarak normalleşme (veya normalleşememe) süreci takip ediliyor.