Dolarda hareketlilik

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Dolar küresel olarak güçlenmeye devam ederken dolar/TL'de sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Dolar 1 dakika içerisinde 18.58'den 18.67 liraya yükseldi ardından kısa bir süre sonra yeniden 18.60 liraya çekildi.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de Fed'e yönelik beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Haftaya 112.6 seviyesinden başlayan endeks bugün 113.40'ı aştı.

Geçen hafta Credit Suisse'e yönelik endişeler ve uluslararası kuruluşların yaptığı resesyon uyarılarının Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceği görüşünü desteklemişti. Ancak cuma günü ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde arttığının açıklanmasıyla bu görüş zayıfladı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam eylülde 263 bin yükseldi. Beklenti istihdam artışının 255 bin gelmesi yönündeydi.

50 BAZ PUANLIK ARTIRIM İHTİMALİ ZAYIFLADI

İstihdamdaki olumlu gelişmelerin Fed'in elini rahatlattığı düşüncesiyle, Fed'den 2 Kasım'da 50 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesi ihtimali zayıfladı. Beklenti 75 baz puanlık artırım etrafında toplandı. CME FedWatch Tool'a göre 50 baz puanlık artırım ihtimali geçen hafta yüzde 40.5 iken bugün itibarıyla yüzde 23.5 oldu. Buna karşılık 75 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 59.5'ten yüzde 76.5'e yükseldi.